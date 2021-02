Cientistas mexicanos investigam possível nova variante do vírus

Investigadores do Laboratório de Diagnóstico de Doenças Emergentes e Reemergentes (Ladeer), da Universidade de Guadalajara, afirmaram esta semana que encontraram uma variação do SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, em amostras de quatro pessoas infetadas, com origem em Puerto Vallarta, no estado de Jalisco, na costa do Pacífico.Natali Vega, chefe do laboratório, disse em conferência de imprensa que esta mutação poderia indicar uma nova variante mexicana, frisando que é "prematuro" afirmar que a mesma tenha impacto na eficácia das vacinas.Um dos doentes tinha estado em contacto com um viajante em Puerto Vallarta, onde se terá iniciado o contágio.A mutação foi encontrada numa região da proteína S do vírus que se liga ao recetor humano e é responsável pela ativação do sistema imunitário, explicou Francisco Munoz, um investigador da Universidade de Guadalajara.", precisou.A confirmar-se, a nova variante poderia tornar a luta contra o coronavírus mais difícil no México, um país com quase 1,9 milhões de casos e mais de 162 mil mortes desde o início da pandemia.

México com 1.682 mortes e mais de 13 mil casos em 24 horas







O México registou 1.682 mortes provocadas pelo novo coronavírus e 13.575 infeções nas últimas 24 horas.



Na semana passada, o país registou vários recordes, quer em número de óbitos (1.803), quer em casos confirmados num só dia (22.339), depois de em janeiro ter somado o maior número de vítimas fatais desde o início da pandemia (32.729).



O México iniciou a campanha de vacinação em 24 de dezembro, tendo já vacinado mais de 695 mil trabalhadores do setor da saúde, com mais de 60 mil a terem recebido a segunda dose.



O objetivo é imunizar a população, de 130 milhões de habitantes, até março de 2022.



O país conta com acordos para 34,4 milhões de doses da vacina da Pfizer, 77,4 milhões da britânica AstraZeneca, 35 milhões da CanSino e 51,5 milhões da plataforma Covax da Organização Mundial da Saúde (OMS).



Na terça-feira, a Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários (Cofepris) aprovou também o uso de emergência da vacina russa Sputnik V, tendo o Ministério da Saúde mexicano assinado igualmente o contrato para o fornecimento de 24 milhões de doses.





c/agências