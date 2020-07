Cientistas reafirmam: covid-19 não é só uma doença respiratória

Depois dos cientistas espanhóis que observaram detalhadamente os efeitos do novo coronavírus sobre o sistema nervoso, um estudo israelo-norte-americano debruçou-se, mais genericamente, sobre os seus efeitos em órgãos diversos do corpo humano. A conclusão do estudo aponta no mesmo sentido: a covid-19 não é apenas uma doença do sistema respiratório.