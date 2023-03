Cimeira. Costa e Sánchez selam 11 acordos em "excelente momento das relações"

(em atualização)



Numa declaração conjunta, no final do encontro entre os dois primeiros-ministros, acompanhados de vários membros dos respetivos executivos, Portugal e Espanha mostraram que as relações entre os dois países estão fortes.



"Mais uma vez, a Cimeira serviu para evidenciar o excelente momento das relações entre Portugal e Espanha, num contexto internacional complexo, marcado pela agressão da Rússia à Ucrânia, que continua a desafiar todo o continente europeu", lê-se na declaração final.







A declaração tem 66 pontos e nela estão alinhados vários interesses ibéricos, desde a participação na União Europeia e na NATO às relações da Europa com África e América Latina. Além de manifestarem solidariedade com a Ucrânia, Portugal e Espanha também se mostraram juntos na luta contra as alterações climáticas.





Existirá um intercâmbio cultural entre os dois países que quer promover estágios e trabalhos de investigação em pequenos municípios de ambos os lados da fronteira.



Foram criadas também as bases para o prémio Magalhães-Elcano, que comemora os 500 anos da primeira viagem de circum-navegação.





Em conferência conjunta, António Costa afirmou que um dos marcos importantes desta cimeira, é a organização de uma iniciativa que visa “simbolizar” as “tradições democráticas” do período de 1974 e 1976 na Península Ibérica. Com uma programação conjunta, entre Portugal e Espanha, entre 2024 e 2025, esta iniciativa servirá como “uma homenagem à cultura” e um “tributo a Saramago”.



Recordando que o contexto da guerra na Ucrânia tem “fechado a Europa muito sobre si própria”, o primeiro-ministro português salientou que é, “mais do que nunca, importante sublinhar e enfatizar” a dimensão atlântica.



Em tom de conclusão, António Costa deixou o convite a Pedro Sánchez para que “no próximo ano tenhamos uma nova cimeira, desta vez em Portugal”, com o desafio de encontrar um “local tão especial, tão mágico” como Lanzarote.



“Esta dimensão está, desde logo, assinalada com a criação do prémio internacional Magalhães Elcano”, continuou, desejando que seja “uma nova oportunidade para que a União Europeia dê um novo impulso à sua política comercial”, designadamente através de acordos com o México, o Chile e, talvez, o do Mercosul.



Ao longo dos últimos anos, a experiência tem mostrado que “trabalhando em conjunto temos contribuído, não só para resolver problemas ibéricos, mas também problemas europeus”.



“Foi assim que conseguimos construir a solução ibérica para conter o impacto da subida do preço do gás no preço da eletricidade”, especificou Costa. “Estou certo que, dando continuidade ao que acordamos em Viana do Castelo, para dar prioridade a um esforço conjunto para reindustrialização verde (…), nós iremos ajudar a reforçar as nossas economias mas também a reforçar a autonomia estratégica da Europa”.