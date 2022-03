Cimeira da NATO. Aliança envia mais tropas para flanco leste

A NATO vai duplicar as tropas na Europa que passam a cobrir uma faixa do Mar negro ao báltico. A Aliança de Defesa do Atlântico Norte decidiu ainda reforçar a ajuda à Ucrânia. Com defesas contra armas químicas, biológicas e até nucleares. Uma decisão tomada durante uma cimeira extraordinária com a presença de Joe Biden e do presidente ucraniano.