Cimeira da NATO arranca em Londres com o futuro no horizonte

O programa da cimeira começa hoje com uma conferência que juntará políticos, como o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, o Presidente polaco, Andrzej Duda, e o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, com académicos e investigadores.



Intitulada "Inovando a Aliança", a conferência pretende debater o futuro da NATO, examinando "como lida com a incerteza geopolítica, as mudanças de ameaças e novas oportunidades", como conta o jornalista da Antena 1 José Manuel Rosendo.



O encontro vai também ser usado para antecipar novos desafios, incluindo nas áreas da Internet e do espaço, tendo este último sido declarado no mês passado uma das suas esferas operacionais, juntamente com o ar, terra, mar e Internet.



A cimeira vai ser também uma oportunidade para confrontar os EUA pela ausência de coordenação com os aliados europeus quando decidiu abruptamente a retirada do norte da Síria e a Turquia pelo comportamento unilateral quando lançou uma ofensiva militar contra uma milícia curda apoiada pelos países ocidentais.



Numa entrevista à revista britânica The Economist no início de novembro, o presidente francês, Emmanuel Macron, considerou que "a NATO está em morte cerebral" e sugeriu o desenvolvimento de uma defesa europeia autónoma.