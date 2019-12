Cimeira da NATO debaixo de clima tenso entre Trump e Macron

Debaixo de um clima de controvérsia o Presidente norte-americano exige aos restantes parceiros da Aliança o aumento dos orçamentos militares para 2% do PIB até 2024.



Numa conferência de imprensa junto com secretário-geral Jens Stoltenberg, Donald Trump teceu duras críticas a Emmanuel Macron.



O Presidente francês disse no início do mês de novembro a Aliança estava "com morte cerebral". Para Trump foi uma "declaração muito ofensiva".