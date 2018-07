Cimeira da NATO. Trump dá pontapé de saída com ataque a Berlim

Andreia Martins - RTP11 Jul, 2018, 11:46 / atualizado em 11 Jul, 2018, 12:09 | Mundo



Poucas cimeiras da NATO captaram tanta atenção como a que arranca esta quarta-feira em Bruxelas e todos os olhos vão estar postos em Donald Trump, à espera de uma possível repetição do caos gerado pelo Presidente norte-americano na cimeira do G7. É o que escrevem Julianne Smith e Jim Townsend na Foreign Affairs , numa previsão do que se pode esperar do encontro de líderes da aliança atlântica.







Os trabalhos começam às 14h30 locais (menos uma hora em Lisboa) na nova sede da NATO, situada na capital belga. Mas ainda antes de se sentarem à mesa, o clima já é de crispação absoluta entre alguns dos principais líderes, como poucas vezes se registou ao longo dos quase 70 anos desde a criação da organização.









O Presidente norte-americano referiu que é “muito inapropriado” que os Estados Unidos estejam a “pagar” pela segurança europeia perante uma potencial ameaça da Rússia e, ao mesmo tempo, o “mais rico” dos países europeus feche acordos e "encha os cofres” de Moscovo, isto quando também não cumpre as contribuições devidas junto da NATO.





“Se olharmos atentamente, a Alemanha está capturada pela Rússia. Eles livraram-se do carvão, livraram-se da energia nuclear e estão a receber grande parte do petróleo e gás através da Rússia. Acho que é algo para a NATO terá de olhar. É muito inapropriado”, referiu esta manhã o Presidente norte-americano.





“A Alemanha é totalmente controlada pela Rússia. Eles recebem 60 a 70 por cento da energia da Rússia”, assinalou Donald Trump. De acordo com os dados oficiais do Governo federal alemão, 35,3 por cento de importações de petróleo e gás é proveniente da Rússia, segundo os dados citados pela agência Reuters.





Em referência à falta de contribuições financeiras por parte de vários países, o Presidente norte-americano diz que é necessária uma intervenção “imediata”. “A Alemanha é um país rico, eles comprometem-se a aumentar um pouco os gastos até 2030. Eles poderiam aumentar a despesa [com defesa] imediatamente, amanhã, e não terem problemas com isso”, disse ainda Donald Trump.





Estas declarações surgem não só na antecipação do encontro de líderes da NATO, que colocará frente a frente o Presidente norte-americano e a chanceler alemã, mas também a poucos dias do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, em Helsínquia, na próxima segunda-feira.





A resposta da Alemanha não tardou. Ursula von der Leyen, ministra alemã da Defesa, reconhece que existem “vários problemas com a Rússia”, mas que é necessário manter “uma linha de comunicação” com países aliados ou oponentes.







Numa tentativa imediata de acalmar os ânimos, o secretário-geral da NATO já veio dizer que Donald Trump “tem uma linguagem muito direta no que diz respeito aos gastos com defesa”, mas que todos os países concordam com a “partilha do fardo”.





“Apesar dos desentendimentos, espero que consigamos estar de acordo no que é fundamental, e que somos mais fortes juntos do que separados”, disse Jens Stoltenberg esta manhã.

Fantasmas do G7





O que esperar de uma cimeira da NATO em que o principal motor da organização, que detém os maiores gastos em defesa e o maior exército da aliança atlântica, tenta provocar e explorar as fragilidades dos aliados? Em várias ocasiões, enquanto candidato presidencial e já como inquilino da Casa Branca, Donald Trump definiu a organização atlântica como “obsoleta”, expressão que repetiu até à exaustão durante a campanha eleitoral.



















Ainda que se tratem de organizações de cariz completamente diferente, é de esperar que as conversações decorram com todos os cuidados do lado europeu, por forma a evitar uma repetição do que se passou durante a cimeira em junho último, no Quebeque, em que os Estados Unidos se demarcaram da declaração conjunta.





No encontro do G7 que decorreu há um mês no Canadá, foi notória a crispação entre os principais líderes e o desinteresse crescente do lado norte-americano pelos laços transatlânticos e com a União Europeia, pelo tom mas também pelos tweets de Trump no final da cimeira.





A divergência no ceio da aliança transatlântica, pilar da segurança europeia, surge num momento de enorme fragilidade para a Europa, cada vez mais dividida quanto à questão migratória e a braços com a ascensão de Governos populistas de extrema-direita no coração do Velho Continente.





Mas perante as fragilidades europeias - os Estados Unidos são parceiros indispensáveis em termos securitários desde o final da II Guerra Mundial – procura-se mostrar a Washington que a união de forças no seio da NATO não interessa apenas aos países europeus.





Na antecipação da cimeira que começa dentro de poucas horas, mas também em resposta aos tweets de Donald Trump, que enquanto viajava de avião para Bruxelas questionava os aliados europeus por um “reembolso” após vários anos em que a meta dos 2 por cento de gastos na defesa não foi atingida, o presidente do Conselho Europeu Donald Tusk referia : “Cara América, dê valor aos seus aliados, pois não tem assim tantos. Cara Europa, gaste mais na sua defesa, pois todos respeitam um aliado que está bem preparado e equipado”.

Ao início do dia, Donald Trump começou por lançar duras críticas públicas contra a Alemanha, que considera estar “capturada” pela Rússia. Em causa está o apoio concedido por Berlim a Moscovo para a construção de um gasoduto no Mar Báltico. Esta construção, o Nord Stream, permite o transporte energia desde a cidade de Vyborg, na Rússia, terminando em Greifswald, na Alemanha.Outra ideia várias vezes repetida é a o aumento do esforço financeiro dos vários países para chegar à meta dos 2 por cento. Segundo as últimas estimativas da aliança atlântica, apenas quatro países – Estados Unidos, Reino Unido, Grécia e Estónia – conseguiram chegar aos valores pretendidos. Ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, em que o objetivo comum era mostrar uma posição forte, conjunta, perante o crescimento da China ou a potencial ameaça da Rússia à Europa de Leste, a “partilha do fardo”, tantas vezes exigida, este deverá ser o tema dominante da reunião.