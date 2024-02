Cimeira da UA. Lula da Silva abre portas em África

A presença de Lula da Silva na cimeira da UA visa vincar que o continente africano constitui uma prioridade do Brasil.Proveniente do Egito, onde foi recebido na quinta-feira pelo seu homólogo, Abdelfatah al-Sisi, Lula da Silva tem agendados, na capital etíope, encontros com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e com o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmmoud Abbas.No seu discurso na abertura dos trabalhos da cimeira da UA,, o grupo das 20 maiores economias do mundo e em que a organização continental foi admitida como membro., nomeadamente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, algo que tem vindo a ser defendido por Lula da Silva desde que tomou posse como presidente do Brasil, denunciando o défice de representatividade e legitimidade das principais organizações internacionais.Nestas duas reuniões bilaterais, o conflito em Gaza estará em cima da mesa, sendo que Lula voltará a reforçar o apelo ao fim das hostilidades, à imediata libertação dos reféns por parte do Hamas e ainda a defesa de um Estado palestiniano economicamente viável.