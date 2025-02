Cimeira da União Africana começa hoje com reparações e guerra na RDCongo na agenda

A guerra que persiste desde há cerca de 30 anos no leste da República Democrática do Congo (RDCongo), e que se intensificou nos últimos meses, opõe os rebeldes do Movimento 23 de Março, com apoio logístico e de efetivos militares ruandeses, ao exército governamental, que tem ao seu lado efetivos do Uganda, Tanzânia e África do Sul.

Esta disputa, que ameaça transformar-se numa guerra regional, tem como pano de fundo as riquíssimas e importantes reservas de minérios e metais fundamentais para a indústria e tecnologia mundiais.

O líder angolano, João Lourenço, que há vários anos tem estado estreitamente envolvido nas tentativas de mediação entre a RDCongo e o Ruanda, assume nesta cimeira, em nome de Angola, a presidência rotativa da UA, um cargo meramente honorífico.

A cimeira vai ser ainda marcada pelas novas regras de preenchimento dos órgãos executivos da União Africana.

As candidaturas às eleições dos órgãos executivos da organização continental - presidente da comissão, vice-presidente e comissários -- passam a deixar de ser apresentadas por todas as regiões.

Enquanto nas anteriores eleições as candidaturas a todos estes órgãos estavam abertas a todas as regiões do continente - Norte, Ocidental, Central, Oriental e Austral -, nas eleições de 2025 a lista de candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente está limitada às regiões da África Oriental e do Norte de África, respetivamente.

E, por exclusão geográfica, o preenchimento dos seis comissariados está reservada a candidaturas apresentadas por países das regiões Central, Ocidental e Austral.

Esta alteração entrou em vigor em janeiro de 2021, passando as candidaturas aos cargos de presidente e vice-presidente, para mandatos de quatro anos, a rodar entre as cinco regiões.

Os candidatos ao cargo de presidente da Comissão Africana, que sucederá ao chadiano Moussa Faki Mahamat, são o chefe da diplomacia do Djibuti, Mahamoud Youssouf, e os antigos ministros dos Negócios Estrangeiros de Madagáscar, Richard Randriamandrato, e do Quénia, Raila Odinga.