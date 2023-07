Cimeira da União Europeia com a América Latina arranca hoje em Bruxelas

Depois de muitos anos de afastamento, os 27 vêm neste encontro a oportunidade de reatar investimentos comerciais, que podem ajudar a União a ficar menos dependente do comércio da China.



Neste período a Europa foi perdendo atratividade económica na América Latina e diminuiu investimentos. Situação que Sánchez quer inverter tendo em conta a necessidade de mercados alternativos para diminuir a dependência europeia da China.



Bolsonaro no poder ajudou a este afastamento.



Durante a pandemia foram a China e a Rússia que levaram à América Latina as vacinas contra a Covid-19.



Na fase da guerra da Ucrânia a Europa exigiu aos países da América Latina uma condenação clara da Rússia.



Muitos países colaboraram nas votações na ONU mas não embarcaram nos pacotes de sanções nem no envio de armas a Kiev.



A cimeira acontece oito anos depois da última e quer reforçar as relações políticas e comerciais entre os 60 estados-membros: 27 da União Europeia e 33 da Celac.



Ainda há várias dúvidas sobre o que todos vão assinar como declaração final sobretudo no que se refere à Ucrânia e ao comércio.