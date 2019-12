Cimeira do Clima com acordo complicado

A Cimeira do Clima da ONU ainda não tem um documento final. As várias delegações, de 200 países, não conseguem chegar a acordo sobre como pôr em marcha as metas do Acordo de Paris. As organizações ambientalistas acusam a presidência chilena de estar a ceder aos interesses dos países poluidores como os EUA e Brasil.