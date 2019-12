Cimeira do Clima. Costa afirma que "vale a pena agir"

O primeiro-ministro português deixou quatro mensagens aos representantes dos 195 países que estão presentes na Cimeira em Madrid.O tempo é curto, não só porque há uma ameaça dos ursos polares, mas verdadeiramente porque há uma ameaça sobre a própria humanidade”, sublinhou.António Costa recordou as palavras de António Guterres que no seu discurso de abertura apelou ao fim dos combustíveis fósseis e recordou que em Portugal 54 por cento da energia tem origem em fontes renováveis.

“Portugal pode hoje ter já 54 por cento da totalidade de eletricidade que consome com origem em fontes renováveis”, disse.Segundo António Costa, “muitos receavam o impacto económico desta mudança energética. A verdade é que só o ano passado, nós diminuímos três vezes as nossas emissões relativamente à diminuição das emissões no conjunto da União Europeia e conseguimos ter um crescimento económico acima da média da União Europeia”.O primeiro-ministro recordou ainda o receio com o aumento do custo da energia. “A verdade é que só nos últimos quatro anos o custo da energia em Portugal reduziu oito por cento, enquanto o custo da energia na União Europeia aumentou seis por cento”.Costa recordou que “em julho passado realizámos um grande leilão para a concessão de licenças para a produção de energia elétrica com base no solar. E conseguimos obter o recorde mundial do preço mais baixo da energia – 14,76 euros por megawatt/hora”.“A energia renovável pode ser a energia mais barata”, frisou.

Lisboa, Capital Verde da Europa

O chefe do Executivo afirmou que Portugal tem sido internacionalmente reconhecido pela gestão da água e anunciou “que Lisboa vai ser, em 2020, a Capital Verde da Europa e será a primeira cidade do sul da Europa a ter este título”.“Foi por isso que aprovámos um roteiro que fixou, nesta próxima década - até 2030 – o esforço mais exigente para atingirmos a neutralidade carbónica em 2050. O nosso objetivo é muito claro,O primeiro-ministro revelou, ainda, que o Governo já tomou a decisão de em 2021 e 2023 encerrar "as duas únicas centrais a carvão" que há em Portugal.“Os oceanos são o principal regulador climático. E temos de ser capazes de dar a atenção aos oceanos que já damos à transição energética se queremos cumprir esta ambição e este nosso dever de combater as alterações climáticas”.Portugal vai organizar, em conjunto com o Quénia, no próximo mês de junho, em Lisboa, a segunda conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos.