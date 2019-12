Cimeira do Clima junta representantes de 195 países

As emissões de gases com efeito estufa aumentaram 20% na última década por ação humana. Segundo a ONU é preciso que essas emissões baixem 7,6% ao ano entre 2020 e 2030 para impedir o aumento da temperatura em 1,5 graus celsius até ao final do século.