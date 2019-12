"Cimeira do Clima vai ficar aquém do desejável", diz Zero

Foto: Nacho Doce - Reuters

Ninguém se entende, na cimeira do clima COP25, sobre os chamados mercados de carbono.



Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero - que esta em Madrid – falou com a Antena 1 e refere mesmo que “não se pode dizer de forma alguma que esta cimeira vai ser um êxito”.



O ambientalista apesar do ceticismo e dizer que esta cimeira “vai ficar muito aquém do desejável”, afirma que contas feitas o acordo que sair já é positivo, porque havia muitos países que tinham como propósito uma cimeira sem nenhum resultado.