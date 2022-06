Cimeira do G7 arranca este domingo na Alemanha

A guerra da Ucrânia, as crises alimentar e energética e as alterações climáticas são os temas que vão dominar a agenda.



A cimeira conta com a participação do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que já assumiu que vai pedir mais apoio militar.



Vão ser ainda debatidas iniciativas globais em matéria de infraestruturas