Cimeira do G7. Presidente ucraniano esperado em Hiroshima no domingo

As sanções contra a Rússia depois da invasão da Ucrânia, as ambições da China em relação a Taiwan e o desarmamento nuclear vão estar em debate.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deve chegar a Hiroshima no domingo.



O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, revela que a União Europeia vai "limitar o comércio de diamantes russos" como parte das sanções contra Moscovo.