Cimeira do G7 reúne na Alemanha com Ucrânia em pano de fundo

O grupo dos sete países mais industrializados do mundo reúne-se a partir de hoje, na Alemanha. A guerra na Ucrânia, a crise alimentar e energética estão em cima da mesa bem como as alterações climáticas. Uma das medidas que avançam em resposta à invasão do território ucraniano é a proibição de importação de ouro russo.