Cimeira do Sudeste Asiático vai discutir temas regionais e guerra na Ucrânia

Trata-se da primeira de três reuniões internacionais que nos próximos dias levarão ao Sudeste Asiático vários líderes mundiais, alguns dos quais após terem estado na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), no Egito.

Depois de Phnom Penh, realiza-se a cimeira do grupo das economias mais desenvolvidas (G20), na ilha indonésia de Bali (15 e 16), seguida de uma reunião da APEC (Cooperação Económica Ásia-Pacífico), na capital da Tailândia, Banguecoque.

A ASEAN, fundada em 1967, integra atualmente 10 países: Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar (antiga Birmânia), Singapura, Tailândia e Vietname.

Além de líderes do bloco asiático, estarão em Phnom Penh outros dirigentes como o secretário-geral da ONU, António Guterres, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ou o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, em representação do líder Xi Jinping.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, é um dos grandes ausentes, não só dos encontros da ASEAN, mas também do G20 e da APEC.

Putin será representado em Phnom Penh e em Bali pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, e em Banguecoque pelo vice-primeiro-ministro Andrei Belousov.

O chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, também está em Phnom Penh, onde já assinou o instrumento de adesão ao tratado do Sudeste Asiático, que rege as relações diplomáticas com a ASEAN.

A nível global, o tema mais mediático deverá ser mesmo a guerra que a Rússia iniciou na Ucrânia em 24 de fevereiro deste ano, bem como os seus efeitos, desde as preocupações com energia, alimentação, inflação e condições de vida em muitos países.

Pedida contenção na era-pós covid

O primeiro-ministro cambojano disse aos líderes do Sudeste Asiático que, apesar das economias da região estarem a recuperar gradualmente da crise provocada pela covid-19, há ainda muito trabalho a fazer.



Hun Sen falava durante a cerimónia oficial de abertura da cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), da qual o Camboja detém a presidência rotativa.



O anfitrião advertiu que a região está "agora no momento mais incerto", uma vez que procura promover "a paz, a segurança e o crescimento sustentável".



"Estamos agora a aproveitar os frutos dos nossos esforços e a avançar para um crescimento sustentável", disse.