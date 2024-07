Quer ainda alargar as suas competências no âmbito do apoio à Ucrânia e coordenar o processo de entrega de armas e treino de tropas.



Esta é também a última cimeira do secretário-geral Jens Stoltenberg, que cumpriu dois mandatos no cargo. No início da cimeira, sublinhou a relevância do aumento de investimento na defesa por parte dos Estados da Aliança.