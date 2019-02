Cimeira entre Trump e Kim acaba sem acordo. O que falhou e o que se segue?

Andreia Martins - RTP28 Fev, 2019, 20:00 / atualizado em 28 Fev, 2019, 20:02 | Mundo

Desde a cimeira de junho, em Singapura, que os dois líderes estavam sob pressão para conseguir um resultado mais concreto. O comunicado conjunto sobre a desnuclearização que saiu do primeiro encontro entre Kim Jong-un e Donald Trump foi considerado um documento excessivamente vago por analistas e especialistas, o que ficou confirmado por oito meses de negociações congeladas.











No primeiro dia das conversações, Trump tinha classificado as conversações com Kim como “muito boas e construtivas” e a Casa Branca chegou mesmo a anunciar para esta quinta-feira uma cerimónia em que um acordo seria assinado, sessão cancelada logo após os primeiros encontros da manhã. O almoço de trabalho que estava na agenda dos dois líderes também foi desmarcado. Segundo Trump, a exigência de um levantamento total das sanções em troca de uma desnuclearização parcial foi a principal razão para o colapso das negociações.





Fiéis às linhas vermelhas das respetivas equipas negociais, os líderes norte-coreano e norte-americano não mostraram disponibilidade para fazer novas cedências em relação às posições iniciais.





Na versão norte-americana, apresentada durante a conferência de imprensa de balanço dos trabalhos, Kim Jong-un prometeu apenas proceder ao desmantelamento de Yongbyon, a infraestrutura nuclear mais significativa da Coreia do Norte.





Pyongyang teria exigido, em troca, o levantamento de todas as sanções económicas impostas pelos Estados Unidos. Por seu lado, os Estados Unidos continuaram a exigir mais garantias de desnuclearização por parte da Coreia do Norte perante a exigência de grandes concessões ao nível sancionatório.







Na primeira reação da Coreia do Norte, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ri Yong Ho, afirmou que Pyongyang não vai alterar a posição defendida durante esta cimeira, mesmo que os Estados Unidos procurem reencetar as conversações.







"A nossa posição principal vai continuar a ser esta e as nossas propostas são invariáveis, mesmo que os Estados Unidos proponham negociações no futuro", disse.







O chefe da diplomacia norte-coreana desmente mesmo os norte-americanos, assegurando que foi apenas pedido um alívio parcial das sanções e não um levantamento completo. Assinalou também que estas sanções "afetam a economia civil e o sustento do povo".







Ri Yong Ho frisou que a Coreia do Norte apresentou propostas "realistas", desde logo o desmantelamento do centro nuclear de Yongbyon sob a vigilância de responsáveis norte-americanos.







Antes da conferência, Donald Trump tinha mesmo admitido que poderia haver um alívio gradual das sanções em troca de mais garantias de desnuclearização por parte da Coreia do Norte. No entanto, não é certo que esta proposta tenha sido apresentada à mesa das negociações.



“Há um afeto entre nós”





Nos últimos meses, os Estados Unidos têm exigido o desmantelamento total do programa nuclear norte-coreano, de forma verificável, antes de fazerem uma concessão mais significativa com o levantamento de mais sanções. Por seu lado, a Coreia do Norte tem considerado que a prioridade está precisamente no alívio das sanções económicas, bem como na melhoria das relações com a Coreia do Sul e os Estados Unidos.





“Basicamente, eles queriam que todas as sanções fossem levantadas, mas nós não podemos fazer isso”, afirmou Donald Trump no final da cimeira, numa conferência de imprensa que decorreu em Hanói.





Teme-se, agora, o fim abrupto de uma familiaridade e proximidade inesperada que caracteriza a relação entre os dois líderes desde a cimeira de Singapura, o histórico encontro em que, pela primeira vez, um líder da Coreia da Norte e dos Estados Unidos estiveram frente a frente.





Ainda antes da cimeira, o Presidente já tinha dado sinais de que não seria de esperar grandes avanços. A moderar expectativas demasiado otimistas, Trump referia no início da semana que “a velocidade não é importante”. “O que é importante é que consigamos o acordo certo”, apontou o Presidente.





Numa tentativa de contenção de danos, Donald Trump já veio esclarecer que, ainda que as conversações não tenham chegado a bom porto, terminaram de forma pacífica.





“Isto foi muito amigável. Trocámos um aperto de mão. Há um afeto entre nós que espero que se mantenha”, disse o Presidente norte-americano no final da conferência de imprensa.





No entanto, a proximidade pessoal poderá não ser suficiente para garantir que não haverá nova deterioração da relação entre os dois países.





“Tenho receio das consequências. Será que estes dois líderes e as respetivas equipas iniciaram este processo com boa-fé suficiente para manter as linhas de comunicação abertas? Ou estamos a caminho de um novo período de paralisação das negociações, ou, pior ainda, de tensões, que dê mais tempo e incentivo aos norte-coreanos para continuarem a investir no seu programa?”, questionou Jean H. Lee, especialista em assuntos relacionados com a Coreia do Norte, em declarações ao New York Times





Ao Washington Post , Daryl Kimball, diretor executivo da Arms Control Association, considerou positivo que haja uma boa relação pessoal entre os dois líderes, mas que esse fator “não é suficiente para fazer a ponte entre grandes distâncias negociais ao mais alto nível”.

Os próximos passos





O impasse nas negociações acontece num momento político de grande complexidade para Donald Trump. Já a pensar nas eleições de 2020, o Presidente norte-americano procurava no Vietname assegurar uma vitória moral no contexto da questão de política externa de maior protagonismo do primeiro mandato.



O contexto interno também não deixa grande margem de manobra ao líder norte-americano, até porque a cimeira do Vietname arrancou no mesmo dia que, em Washington, o antigo advogado do Presidente classificava o seu antigo cliente como "racista" e "vigarista", acusando Trump de vários crimes e mentiras.





O Presidente dos Estados Unidos considerou que a declaração de Michael Cohen faz parte de uma “caça às bruxas” e que estes ataques dirigidos à Casa Branca “prejudicam o país”. Reconheceu, no entanto, que foi “terrível” que estes comentários tenham sido feitos durante a cimeira.





Trump enfrenta igualmente a oposição mesmo entre várias figuras do Partido Republicano, depois de ter decretado emergência nacional para assegurar a construção de um muro na fronteira com o México.

Mas há quem considere que nem tudo está perdido. “Acho que este fracasso foi também uma admissão de que é necessário mais tempo e mais conversações ao nível de trabalho para chegar a um acordo. Esta situação permite aos norte-coreanos perceber que as cimeiras devem ser acompanhadas por um processo de negociações e que um foco exclusivo nos dois líderes não trará necessariamente resultados”, assinala Scott Snyder, especialista em questões norte-coreanas do Council of Foreign Relations, citado pelo Washington Post.





Por seu lado, Akira Kawasaki, membro da Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares, não ficou surpreendido com o fim abrupto das negociações.







“Não é de admirar que estas negociações tenham fracassado, até porque Trump tem passado mais tempo da sua presidência a rasgar acordos e tratados nucleares do que a construí-los. O falhanço destas conversações é mais uma prova em como a desnuclearização da Península Coreana não pode ser deixada nas mãos destes dois homens impulsivos”, considerou Kawasaki em declarações ao asiático The Straits Times





No entanto, o desfecho obtido em Hanói pode ter sido bastante mais desastroso e incerto para o futuro da relação entre os dois países.O especialista realça a importância de se conceber um acordo no contexto e em concerto com a comunidade internacional e várias organizações internacional, de forma a conceder ao processo uma "maior legitimidade".