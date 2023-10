Cimeira Europeia em Granada. Zelensky apela à preservação da unidade na Europa

“A Rússia vai atacar-nos com informações, desinformação, entre outros, é por isso que é importante que a Ucrânia disponha de um escudo de defesa para o inverno", alertou Zelensky.



Volodymyr Zelensky está em Granada, a convite do presidente espanhol Pedro Sánchez, para participar na terceira Cimeira da Comunidade Política Europeia, criada em 2022 depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, onde vincou à chegada que "no inverno haverá muitos ataques de diferentes lados e diferentes tipos de mísseis russos, incluindo drones de urânio”. "O principal desafio é salvar a unidade da Europa e não estou a falar apenas dos países da UE, mas de toda a Europa", defendeu Volodymyr Zelensky.







Cerca de 50 líderes europeus vão reunir-se esta quinta-feira em Granada para debater o futuro da Europa, um encontro organizado pela presidência espanhola do Conselho da União Europeia (UE), que decorre durante o segundo semestre deste ano, e ocorre na véspera de uma reunião informal, também em Granada, do Conselho Europeu, representado por líderes de 27 países da União Europeia.







A Ucrânia marca presença no encontro uma vez que é um dos países da Comunidade Política Europeia, mas também um candidato formal a entrar na União Europeia. O alargamento do bloco comunitário é um dos temas a ser discutidos durante a cimeira desta semana na cidade espanhola.



No dia em que também será discutido o apoio europeu a Kiev, o presidente ucraniano criticou “as vozes estranhas” nos Estados Unidos, durante o pré “período eleitoral difícil”, que contestam o apoio financeiro norte-americano à Ucrânia, depois de os Republicanos na corrida à Casa Branca terem colocado em causa a continuidade desse apoio. "Claro que é um período [pré] eleitoral difícil para os Estados Unidos, com vozes diferentes, algumas muito estranhas", reagiu Zelensky.



Volodymyr Zelensky afirmou que o apoio dos Estados Unidos é uma questão que tem de ser trabalhada, recordando que esteve recentemente em Washington com o presidente Joe Biden, onde foi relembrado o compromisso do líder norte-americano de “100 por cento de apoio através da Casa Branca e também do apoio bipartidário no Congresso”, que classificou como sendo “importante”. "Acabámos de ter mais dias de uma guerra em grande escala [...] e penso que temos de trabalhar com os Estados Unidos", afirmou o líder ucraniano.









A reunião desta quinta-feira da Comunidade Política Europeia contará com a presença das delegações de cerca de 50 países, entre os quais estarão os 27 da União Europeia, assim como o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e do Conselho Europeu, Charles Michel.





O encontro terminará com uma declaração conjunta de três líderes europeus, do primeiro-ministro espanhol em funções, Pedro Sánchez, da sua antecessora, a presidente da Moldova, Maia Sandu e do próximo anfitrião, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, que acolherá no Reino Unido a próxima Cimeira da Comunidade Europeia, no próximo semestre.







c/agências