Cimeira histórica. Biden fortalece cooperação militar com Seul e Tóquio

Na agenda desta cimeira trilateral - a primeira do género após vários encontros dos três líderes à margem das grandes reuniões internacionais, - está umA informação foi assegurada por Jake Sullivan, o principal assessor de segurança da Casa Branca, minutos antes de se iniciar uma reunião entre o

Já é considerada uma cimeira histórica. Biden não só reforça a cooperação militar no Leste Asiático, como junta dois vizinhos que há muito estavam de costas voltadas, devido à colonização japonesa da península coreana, entre 1910 e 1945.





, disse Duyeon Kim, do Programa de Segurança Indo-Pacífico do Center for New American Segurança em Seul.Eles devem aproveitá-la e avançar com ousadia até mesmo em questões ambiciosas antes que os ciclos de eleições presidenciais testem ou mesmo esforcem a durabilidade dos seus compromissos", acrescentou.

Reforço militar numa “nova era”

", afirmou Sullivan. Porém, o assessor deixou claro que essa “cooperação trilateral aprimorada”,Estabelecer uma aliança de defesa mútua semelhante à Organização do Tratado do Atlântico Norte "não é um objetivo explícito", insistiu Sullivan. “A cimeira de sexta-feira não foi concebida contra quem quer que seja", reiterou.





Deste encontro sairão planos para se realizarem exercícios militares conjuntos que irão abranger “todas as áreas, no ar, em terra, no mar, no mar e no ciberespaço”, declarou.







Também está prevista uma coordenação reforçada em termos de defesa contra mísseis balísticos, acrescentou o assessor.





A Casa Branca sabe que a aproximação não é unânime na opinião pública, seja coreana ou japonesa, mas aposta nos interesses estratégicos comuns.







Andrew Yeo, presidente da fundação SK-Korea na Brookings Institution em Washington, citado na BBC, realça que este encontro "estabelece um marco importante na história do relacionamento trilateral que mudou nas últimas três décadas".



Acrescenta que "os três lados terão como objetivo concretizar os ganhos" que obtiveram no último ano, "enquanto ganham impulso para enfrentar uma série de desafios de segurança no nordeste da Ásia e na região do Indo-Pacífico".





Os três países também pretendem criar um canal de comunicação de emergência de alto nível, uma espécie de

Este diálogo reforçado já foi criticado pela China e também não é do agrado da Coreia do Norte.





O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, deixou recentemente uma mensagem, para desencorajar esta aliança: "Vocês (sul-coreanos e japoneses) podem clarear o cabelo ou afinar o nariz o quanto quiserem, que nunca serão europeus ou ocidentais. Precisamos de reconhecer onde as estão nossas raízes".