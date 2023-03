Cimeira Ibérica celebra 50 anos de democracias nos dois países

O protocolo será assinado no final da cimeira, que se iniciou na terça-feira à tarde naquela ilha das Canárias, na presença dos primeiros-ministros de Portugal, António Costa, e de Espanha, Pedro Sánchez.A série de eventos a promover pelos dois países estender-se-á entre os meses de setembro de 2024 e de 2025, abrangendo música, artes cénicas, literatura, artes visuais e atividades multidisciplinares.Ao fim da manhã, após a reunião plenária dos dois governos, “”, disse à agência Lusa fonte do executivo de Lisboa.





Dentro da estratégia transfronteiriça, anunciada na cimeira de 2020, na Guarda, serão assinados acordos relativos a uma agenda cultural que contempla cerca de 40 atividades este ano; ao projeto das escolas bilingues e interculturais; a um programa de revitalização de aldeias ou à iniciativa "campus rural" universitário, que prevê a realização de estágios e trabalhos de investigação em pequenos municípios.



Da 34.ª cimeira ibérica sairá ainda, como habitualmente, uma declaração conjunta que deverá refletir as "relações excelentes" entre os dois países e o alinhamento em temas internacionais, sobretudo, no quadro europeu, segundo fontes do executivo espanhol.



A cimeira arranca formalmente às 09:00, com uma cerimónia de boas-vindas, que inclui honras militares.



Segue-se o encontro entre os líderes dos dois governos e as reuniões setoriais entre ministros, antes da sessão plenária da cimeira.



Em relação às questões europeias, os dois governos destacam o alinhamento em matérias como a governação económica ou energia, área em que se realça o “mecanismo ibérico" para limitar o preço do gás usado para produzir eletricidade e o projeto dos gasodutos para transportar hidrogénio entre a Península Ibérica e França (H2MED).