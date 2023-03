Cimeira ibérica junta Costa e Sanchez em Lanzarote

António Costa e Pedro Sánchez vão visitar a Casa Museu José Saramago, em Lanzarote, onde o Nobel da Literatura português viveu a partir de 1993 e escreveu algumas das suas obras, seguindo-se um jantar oferecido pelo líder do executivo de Madrid ao seu homólogo português.Subordinada ao tema “”, a cimeira ocorre apenas quatro meses depois da anterior, em novembro, em Viana do Castelo, sobretudo por causa da agenda interna de Espanha, que terá eleições regionais e municipais em 28 de maio, eleições legislativas gerais em dezembro e assumirá a presidência do Conselho União Europeia (UE) no segundo semestre do ano.Os trabalhos formais da cimeira decorrerão na quarta-feira, mas o encontro entre os dois governos arranca na véspera, estando o executivo português representado no arquipélago das Canárias por 10 dos seus 18 ministros, além de António Costa.