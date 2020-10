Cimeira Luso-Espanhola. Costa e Sánchez debatem cooperação transfronteiriça

O encontro entre os chefes de Governo português e espanhol deverá prolongar-se até à tarde deste sábado e, no final,, que se encontram entre as mais pobres da Europa.A criação da figura do trabalhador transfronteiriço e de um documento único de circulação para harmonizar a passagem de menores entre Portugal e Espanha são duas medidas previstas.“Se já tivéssemos definido o que é um trabalhador transfronteiriço, muitas das pessoas que vivem de um lado da fronteira e que trabalham do outro lado da fronteira fariam a passagem mesmo em tempo de pandemia muito mais facilmente”, explicou à RTP Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial.A pandemia de Covid-19 veio, de facto, expor as fragilidades que muitas vezes se sentem em territórios transfronteiriços.

A figura do trabalhador transfronteiriço deverá ser uma realidade no final do próximo ano.

Os dois países querem também partilhar serviços de saúde e criar um cartão de identificação médica e social para os utentes transfronteiriços.“Para uma pessoa que vive em Vilar Formoso, ir ao hospital em Ciudad Rodrigo ou em Salamanca hoje ainda não é possível. Queremos que seja possível em breve, mas para isso temos de ter um sistema de informação que comunique entre si”, adiantou Ana Abrunhosa.Ainda na área da saúde,, quer essa ambulância seja portuguesa quer espanhola.A nível da educação e da proteção florestal também se esperam mudanças. O plano é criar escolas bilingues e um Centro Ibérico de Investigação e Combate aos Incêndios Florestais.Para facilitar deslocações,, como por exemplo entre Vilar Formoso e Fuentes de Oñoro.

Além da apresentação do documento final com as medidas aprovadas, António Costa e Pedro Sánchez estarão também presentes, ao final da tarde, numa cerimónia onde será apresentado um estudo sobre "A Projeção Internacional do Espanhol e do Português: O potencial da proximidade linguística".

Cimeira motiva diferentes ações de protesto

O local onde decorre a Cimeira Luso-Espanhola está a ser palco de manifestações de ambientalistas e sindicatos. O movimento ibério anti-nuclear foi um dos que se fez representar na Guarda, com ativistas portugueses e espanhóis. Almaraz foi o principal alvo dos protestos.



"Almaraz deve encerrar, porque já há dez anos que devia ter fechado e querem prolongar por mais oito anos. Mas também estamos aqui por Retortillo (...), uma mina de urânio a 30 quilómetros da fronteira que felizmente está fechada, mas que pode constituir um perigo", explicou à reportagem da RTP José Janela, da plataforma anti-nuclear.

