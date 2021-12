Cimeira para a Democracia apela ao reforço dos valores da liberdade e inclusão

O mote foi dado pela intervenção inicial do Presidente dos EUA -- promotor desta Cimeira para a Democracia em formato virtual com líderes de mais de uma centena de países, até sexta-feira -- em que Joe Biden lembrou que a democracia é um conceito em permanente evolução, precisando de constantes aperfeiçoamentos.

"A democracia não acontece por acidente. Temos de a defender, lutar por ela, reforçá-la, renová-la", disse Biden, para de seguida pedir aos líderes mundiais para resistirem à expansão dos regimes populistas e autoritários.

O apelo de Biden foi acompanhado de reações de elogio à sua iniciativa de criar uma frente contra os regimes não democráticos, com a cimeira a incluir uma longa lista de depoimentos de chefes de Estado e de Governo que sublinharam a necessidade de proteger os valores essenciais da democracia.

O Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu que a luta contra os populismos passa pelo reforço da credibilidade das democracias.

"Pela minha experiência, os populismos crescem por causa da falta de confiança nos políticos", disse o Presidente português, que apelou a regimes mais inclusivos e mais participativos, lembrando o exemplo do valor da democracia para o seu país.

"O nosso pedido de adesão à União Europeia teve muito a ver com o objetivo de preservar as ainda jovens instituições democráticas nos anos agitados que se seguiram à nossa revolução de 1974", recordou Marcelo.

Também o chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, salientou a necessidade de "reforçar a confiança e a credibilidade" nos regimes democráticos, dizendo que esse é "o melhor antídoto contra qualquer deriva totalitária".

Na sua intervenção, o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, pediu para que as democracias apostem nas gerações futuras e defendam os valores universais, reconhecendo que, durante a pandemia de covid-19, muitos governos foram obrigados a "equilibrar as liberdades individuais com a segurança coletiva".

Draghi citou a União Europeia como "exemplo de resiliência das democracias", salientando o espírito do projeto comum europeu em sintonia com as palavras da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que também destacou vários projetos de trabalho da sua organização como exemplos válidos de defesa dos valores democráticos.

Por ocasião da cimeira promovida por Biden, a União Europeia (UE) anunciou hoje o lançamento de um programa no valor de 1,5 mil milhões de euros para promoção e proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais, da democracia e do Estado de direito a nível mundial.

O plano, intitulado "Europa Global Direitos Humanos e Democracia" e que irá vigorar no período entre 2021 e 2027, visa também apoiar o trabalho das organizações da sociedade civil e defensores dos direitos humanos em todo o mundo, indica a Comissão Europeia em comunicado.

Na sua intervenção, por vídeo, na Cimeira para a Democracia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deu conta deste plano, observando que "a UE e os seus Estados-membros são o maior doador global em matéria de apoio à democracia", que, enfatizou, nunca pode ser dada por adquirida e tem por isso de ser protegida.

"Aqui, na Europa, aprendemos que temos sempre, a cada dia, de cuidar e trabalhar para melhorar a democracia, pois sabemos quão rápida e devastadoramente a História pode mudar. Sabemos que os oponentes da democracia hoje estão a utilizar novas ferramentas e tecnologias muito modernas para oprimir e manipular utilizando desinformação de forma sistemática", e as democracias "não podem permitir isso", disse.

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, recordou que a "transparência e a diversidade" são valores fundamentais a preservar, para garantir que as democracias que temos não se tornem alvos fáceis dos regimes autoritários.

Lembrando que a Nova Zelândia tem eleições livres e democráticas desde 1854, Ardern apontou o caminho da tolerância e da inclusão como rumos seguros para o futuro dos países democráticos, protegendo-os das ameaças.

Para além das declarações de vários líderes dos mais de 100 países convocados para esta cimeira, a agenda de trabalhos incluiu debates sobre a prevenção e a luta contra a corrupção, uma das ameaças às democracias.

As ameaças são muitas, internas e externas, disse o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, na sua declaração na fase de abertura da cimeira, denunciando a falta de confiança dos eleitores nos eleitos.

"Mas também sabemos que a democracia continua a ser a forma mais eficaz para enfrentar esses desafios e para alavancar a dignidade humana", concluiu Blinken.