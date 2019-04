Cimeira Putin-Kim Jong-un deverá abordar desnuclearização

RTP23 Abr, 2019, 20:04 | Mundo

O encontro entre os dois líderes vai acontecer dois meses depois da cimeira entre Kim Jong-un e Donald Trump, que terminou sem acordo para a desnuclearização da Coreia do Norte e a retirada das sanções norte-americanas.



Yuri Ushakov, assessor do Kremlin, confirmou a data da nova cimeira e avançou que Putin irá abordar negociações diplomáticas sobre o programa nuclear da Coreia do Norte para tentar “alcançar acordos sérios que resolvam o problema da Península Coreana”.



“Nos últimos meses a situação na península tem estabilizado, em grande parte graças às iniciativas da Coreia do Norte para terminar com os testes nucleares”, declarou o assessor. “A Rússia pretende ajudar, de todas as formas possíveis, a cimentar esse avanço positivo”.



Moscovo opõe-se ao desenvolvimento do programa nuclear norte-coreano e tem feito alguns esforços para lhe colocar um término. O país critica, porém, o recurso a sanções por parte de Washington contra Pyongyang.

Cooperação internacional

Do lado da Coreia do Norte existe a possibilidade de Kim Jong-un pedir apoio a Vladimir Putin em relação a essas sanções impostas pelo Ocidente. O líder norte-coreano poderá ainda tentar fechar acordos que ajudem ao desenvolvimento da economia do seu país.Kim Jong-un deverá fazer cerca de 650 quilómetros num comboio blindado até Vladivostok na quarta-feira, reunindo-se no dia seguinte com o líder russo.



Outro dos temas que poderá ser abordado é o da expulsão de trabalhadores norte-coreanos da Rússia devido às sanções impostas pelas Nações Unidas em 2017. De acordo com a Rússia, foram expulsos dois terços dos norte-coreanos que ali trabalhavam em 2018.



Os dois líderes deverão reunir-se na Universidade Federal do Extremo Oriente, onde as aulas serão interrompidas para deixar o espaço totalmente libertado para a realização da cimeira.



Nestes dias, também as águas da cidade portuária estarão fechadas aos barcos e os horários dos comboios da região sofrerão uma alteração.