Cimeira recolhe fundos para aproximar crianças da escola

Esta conferência de recuperação de fundos para a Parceria Mundial para a Educação (GPE) decorrerá no Reino Unido "em meados de 2021", o ano da presidência britânica do G7. Será copresidida pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o presidente queniano, Uhuru Kenyatta.



O GPE desencadeia "a mais ambiciosa e mais urgente" campanha para recolher pelo menos cinco mil milhões de dólares (4,2 mil milhões de euros) nos próximos cinco anos para ajudar à escolarização de 175 milhões de crianças em 87 países com reduzidos rendimentos.



Antes da pandemia, nove estudantes em cada dez nos países mais pobres eram incapazes de ler corretamente aos 10 anos de idade.



"Desde o surgimento do novo coronavírus, o número de crianças não escolarizadas no mundo ultrapassou os 1,3 mil milhões. Este potencial desperdiçado e estas ocasiões perdidas são uma tragédia, não apenas para as crianças, mas para cada um de nós", declarou Boris Johnson, citado no comunicado.



"Exorto a comunidade mundial a juntar-se, a pôr a mão na carteira para garantir que vamos financiar o seu vital trabalho para dar a cada criança a hipótese de obter uma educação", acrescentou.



O presidente queniano, cujo país colabora com o GPE desde 2005, explicou que tem sido um "parceiro decisivo" para que o seu país invista na educação das crianças, em particular das raparigas.



Uhuru Kenyatta apelou à comunidade internacional para "assumir compromissos ambiciosos para investir numa educação de qualidade para que as nossas crianças e jovens garantam competências e os conhecimentos de que necessitam para aproveitar as oportunidades do século XXI".



Desde a sua fundação em 2002 que a Parceria Mundial para a Educação contribuiu para a escolarização de 160 milhões de crianças e em duplicar a taxa de escolarização das raparigas nos países onde atua.