Cimeira sobre biodiversidade abre portas em Montreal

A conferência, que decorrerá entre esta quinta-feira e dia 19, junta cerca de 17.000 delegados de quase todo o mundo e na inauguração deverá estar o secretário-geral da ONU, António Guterres, o presidente da COP15, que é o ministro da Ecologia e Meio Ambiente da China, Huang Runqui, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o chefe tradicional da nação Onondaga, Tadodaho Sid Hill.A reunião de Montreal é a segunda parte da COP15, cuja primeira parte decorreu no ano passado em Kunming, na China.Da COP15 é esperado um acordo que, nomeadamente, estabeleça a proteção de 30% do planeta até 2030, no mar e em terra, e que na mesma altura se esteja a trabalhar para recuperar 20% de ecossistemas degradados.