Cimeira Social do Porto: segundo dia de encontros entre líderes europeus

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reúnem-se hoje no Palácio de Cristal, na cidade do Porto, para um Conselho informal com o Pilar Social na agenda e para uma Reunião de Líderes UE-Índia. A Cimeira Social arrancou na sexta-feira e é considerada o ponto alto da Presidência Portuguesa da União Europeia.

10h48 - Michel admite debater "proposta concreta" de suspensão das patentes de vacinas



O presidente do Conselho Europeu disse, este sábado de manhã, que os líderes estão "disponíveis" para negociar uma "proposta concreta" de suspensão das patentes de vacinas contra a covid-19, mas que esta não é a "bala mágica" a curto prazo.



"Sobre a propriedade intelectual, não pensamos que, a curto prazo, esta seja a bala mágica, mas estamos disponíveis para nos empenharmos neste tópico assim que uma proposta concreta seja posta em cima da mesa", disse Charles Michel.



Falando aos jornalistas à chegada ao Conselho Europeu informal que hoje decorre no Porto, e depois de um jantar oficial dominado por este tema, o responsável belga vincou que os chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) "concordaram que é preciso fazer tudo o que for possível para aumentar em todo o mundo a produção de vacinas".



"No que toca à solidariedade internacional, estamos totalmente empenhados através da COVAX [mecanismo de acesso às vacinas], mas também porque na Europa tomámos a decisão de tornar possível a exportação de vacinas, e encorajamos todos os parceiros a facilitar a exportação das mesmas", vincou ainda Charles Michel.







10h40 - Já decorre a reunião informal de líderes europeus no Palácio de Cristal



Os chefes de Estado e Governo da União Europeia já vão estão no Palácio de Cristal para a reunião informal de líderes desta manhã, onde prevê que aprovem a "Declaração do Porto", sobre a agenda social.



Conselho informal e Cimeira UE-Índia marcam segundo dia da Cimeira Social do Porto

Está previsto que os 27 debatam ainda o "modo de garantir uma recuperação inclusiva, colocando a educação e as competências no centro da ação política", segundo informa o Conselho Europeu em comunicado.







Já a Reunião de Líderes UE-Índia, agendada para as 13h00, enquadra-se numa das grandes prioridades da presidência portuguesa, "que consiste em reforçar a autonomia estratégica de uma Europa aberta ao mundo", neste caso com a região do Indo-Pacífico em foco.







União Europeia e Índia discutem este sábado o futuro de uma relação que querem ver cada vez mais forte. A reunião entre os 27 e o país asiático tinha já sido anunciada por António Costa como "a jóia da coroa" da presidência portuguesa em matéria de política externa, num contexto em que a UE quer reduzir a dependência da China e encontrar outros parceiros comerciais na Ásia. Numa altura em que a pandemia de covid-19 assola a Índia, o que pode esperar-se desta cimeira?



As negociações económicas entre Bruxelas e Nova Deli estão há vários anos num impasse. Agora, um acordo de comércio livre poderá finalmente estar prestes a avançar, devendo ser um dos principais tópicos de discussão na reunião de líderes de sábado, na qual o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, participará por videoconferência devido à crise pandémica.









Assinado "Compromisso Social do Porto"





Na sexta-feira foi assinado o "Compromisso Social do Porto", um documento "abrangente e ambicioso" que confirma a determinação dos parceiros sociais europeus.



Um momento "histórico", nas palavras de António Costa, momentos depois de entregar o acordo ao Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.



O objetivo é aumentar o emprego, a formação e diminuir a pobreza nos Estados-membros até 2030. Os líderes europeus dizem que agora é tempo de passar das palavras aos atos.



O debate do Conselho informal, agendado para a manhã deste sábado, vai centrar-se na "aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais a nível nacional e a nível da União Europeia" que esteve em discussão na Cimeira Social, que decorreu na sexta-feira, na Alfândega do Porto, e que contou com a presença dos líderes europeus, parceiros sociais e representantes da sociedade civil.