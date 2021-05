Cimeira Social. Europa vai-se comprometer com metas sociais comuns

O ministro português dos Negócios Estrangeiros lembra que as políticas sociais são políticas nacionais, não há uma política comum na Europa. O que hoje se pretende com as metas ambiciosas que se vão traçar na Cimeira Social é traçar um compromisso sobre as metas a atingir até 2030, apesar dos ritmos e caminhos poderem ser diferentes de país para país.