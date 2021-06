Cimeira Social reconhecida como um dos pontos altos da presidência portuguesa da UE

Foto: Mário Cruz - EPA

A cimeira social do Porto foi sempre referida como um dos pontos altos da Presidência Portuguesa da União Europeia. O objectivo era reforçar o pilar social e acentuar a necessidade de uma recuperação justa da economia europeia e com preocupações sociais enquanto se avança nas transições climática e digital.