Cimeira Trump-Kim Jong-un termina sem acordo

Mário Aleixo - RTP28 Fev, 2019, 07:04 / atualizado em 28 Fev, 2019, 07:54 | Mundo

Donald Trump e Kim Jong-un abandonaram o espaço da cimeira.







A assessoria de imprensa do presidente norte-americano fala de um encontro construtivo sobre o fim do nuclear na península coreana mas confirma que não foi possível chegar a um acorde. Admiste no entanto que as negociações vão continuar. Os dois países querem voltar a encontrar-se no futuro





Os sinais de desentendimento começaram quando a delegação norte-americana mudou de forma radical o programa da cimeira. A reunião entre delegações foi alargada, o almoço de trabalho foi cancelado, o mesmo aconteceu com a cerimónia de assinatura do acordo em conjunto.





No rescaldo da cimeira, Donald Trump sublinhou que não quer testes nucleares na Coreia do Norte e rejeita negociações precipitadas.





Ainda antes do encontro a sós, Kim Jong-un, questionado pelos jornalistas, garantiu que se não estivesse interessado em acabar com o nuclear não estaria no Vietname. Na altura, Donald Trump disse que essa era a melhor resposta.







No início das negociações, os dois líderes admitiram a abertura de gabinetes de ligação nos dois países, enquanto Kim afirmou estar disposto a avançar com a desnuclearização.



Trump disse desejar um bom acordo, mas indicou não ter pressa.