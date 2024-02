Cinco alegados membros do Estado Islâmico mortos em confrontos com milícias na Síria

Os confrontos eclodiram após uma tentativa de jihadistas de "infiltração" em "postos militares" perto do campo de gás de Arak, nos arredores da cidade de Tayba, de acordo com informação publicada na página do observatório.

Segundo a mesm fonte, o Estado Islâmico atacou postos de controlo das Forças de Defesa Nacional e de milícias pró-Irão, o que gerou confrontos na área. Os jihadistas posteriormente retiraram-se para áreas no deserto de Homs.

As Forças de Defesa Nacional foram criadas em 2012 no quadro da guerra civil que deflagrou um ano antes e funcionam como corpo de reserva das forças armadas, estando as suas unidades implantadas em inúmeras províncias e são compostas por voluntários.

O Estado Islâmico não controla territórios na Síria desde a sua expulsão de Baghuz em 2019 pelas Forças Democráticas Sírias (SDF) -- lideradas pela milícia curda Unidades de Proteção Popular (YPG) -- embora continue a realizar ataques no país.