Cinco ataques com ácido em Londres

RTP 14 Jul, 2017 | Mundo

As cinco agressões em Londres aconteceram entre as 22h25 e as 23h37 de quinta-feira. Todas as situações envolveram o uso de ácido e a Polícia Metropolitana acredita que os incidentes estão relacionados com gangues locais.

No ano passado, o número de crimes praticados com o uso de ácido foi de 458, mais 197 que em 2015, de acordo com a polícia local.

Quatro dos ataques ocorreram no bairro de Hackney, a leste de Londres. O quinto teve lugar a norte da capital britânica, em Islington. Todas as vítimas foram levadas para o hospital.



Pelo menos quatro das cinco agressões envolveram dois homens numa mota e em dois casos os atacantes roubaram as motas das vítimas.



De acordo com os relatos, um homem de 32 anos estava a circular de mota, quando foi abordado por dois suspeitos, também de mota, que o atacaram com a substância corrosiva. Um dos atacantes roubou o veículo da vítima.



Entretanto, foi já detido um jovem suspeito. As autoridades britânicas estão a apelar para que eventuais testemunhas ajudem na recolha de mais dados sobre os acontecimentos da última noite.