Cinco chechenos condenados pela morte de Boris Nemtsov

Entre os cinco chechenos condenados pela morte de Boris Nemstov está Zaur Dadayev, um ex-membro de uma unidade militar de elite, que estava sob o comando do Ramzan Kadyrov, líder pró-moscovo da República Chechena da Rússia, no Cáucaso do Norte.



Opositor político de Vladimir Putin, Boris Nemtsov foi morto a tiro a 27 de fevereiro de 2015, depois de ter concedido uma entrevista a uma rádio liberal.







Na época, Nemtsov estava a trabalhar num relatório que examinava o papel da Rússia no conflito na Ucrânia. O Presidente russo considerou o assassinato “vil e cínico” e prometeu responsabilizar os culpados.



A família de Nemtsov afirma que o tribunal apenas se concentrou em condenar os assassinos contratados, sem nunca perguntar quem os contratou. Por esta razão, temem que os verdadeiros responsáveis nunca sejam encontrados e punidos.







As autoridades russas continuam à procura de uma cidadã da Chechénia, identificada como Ruslan Mukhudinov, que acreditam também estar envolvida no assassinato.



O juiz deverá agora estipular as penas dos cinco homens que enfrentam prisão perpétua por “homicídio e associação criminosa”.