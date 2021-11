Cinco chineses foram sequestrados, um polícia congolês morto e outro ferido, na República Democrática do Congo

Cinco chineses foram sequestrados, um polícia congolês foi morto e outro ferido por homens armados não identificados em Kivu do Sul, no leste da República Democrática do Congo (RDCongo), na madrugada de hoje, disseram fontes militares e locais.