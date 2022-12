Cinco crianças entre as vítimas. Incêndio em prédio de Lyon faz dez mortos

O incêndio num prédio em Lyon, no leste de França, matou dez pessoas, incluindo cinco crianças, e provocou 14 feridos, dos quais quatro estão em estado grave. As chamas deflagraram no edifício de sete andares durante a madrugada.