Cinco cubanos mortos e 12 desaparecidos em naufrágio quando tentavam chegar aos EUA

"Os sobreviventes disseram que o acidente ocorreu devido à ondulação. Após um pedido de ajuda, dois barcos da guarda costeira foram para o local onde resgataram 11 pessoas. Estas testemunhas disseram que 12 pessoas no barco também estavam desaparecidas", indicaram as autoridades.

Os migrantes, do município de Cardenas, tinham deixado a ilha "ilegalmente a 23 de janeiro, (..) com a intenção de chegar aos Estados Unidos", acrescentaram. A embarcação afundou-se no dia seguinte.

Cuba, atingida por uma grave crise económica, está a viver um êxodo sem precedentes, particularmente para os Estados Unidos.

Desde o final de 2021, muitos cubanos têm tirado partido da isenção de vistos na Nicarágua, um aliado de Havana, para tentar chegar aos Estados Unidos através da América Central. A emigração ilegal por mar, através do Estreito da Florida, também cresceu nos últimos meses.

Desde 01 de outubro, a Guarda Costeira dos EUA intercetou 5.321 cubanos no mar, em comparação com 6.182 nos 12 meses anteriores.

Washington anunciou no início de janeiro novas medidas de controlo fronteiriço para tentar conter o fluxo de migrantes ilegais provenientes da América Latina e das Caraíbas. Estas incluem deportações imediatas, com uma proibição de cinco anos para novas entradas.

Ao mesmo tempo, para encorajar os migrantes a utilizar canais de migração legal, existe um programa que permite a entrada mensal de 30.000 nacionais de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela nos EUA.