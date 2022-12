Cinco das 10 vitimas mortais no incêndio em França são crianças

O fogo no prédio de sete andares, cuja "origem é desconhecida", foi "já extinto", acrescentaram, em comunicado.

As chamas começaram, pouco depois das 03:00 (02:00 em Lisboa), no rés-do-chão do edifício, na zona de Vaulx-en-Velin, propagando-se aos andares superiores.

O incêndio mobilizou cerca de 170 bombeiros e dois deles ficaram ligeiramente feridos durante a intervenção.

O ministro do Interior, Gerald Darmanin, que vai deslocar-se ao local, disse que as causas do incêndio vão ser determinadas por uma investigação.

"É um choque, os resultados são gravíssimos (...) Falei com o Presidente da República [Emmanuel Macron]", disse.

O incêndio ocorreu no bairro Mas du Taureau, em plena renovação urbana depois de ter sido o símbolo dos bairros sob tensão nos subúrbios de Lyon.