Cinco demissões no gabinete de Boris Johnson

Boris Johnson disse, esta semana, que Keir Starmer, tinha sido pessoalmente responsável pelo fracasso de julgar o pedófilo Jimmy Savile quando era procurador de Justiça.



Depois da principal conselheira política saiu o chefe de comunicação.



Os outros dois assessores de Downing Street demissionários são o secretário particular do chefe do executivo e o chefe de gabinete.