Cinco detidos em operação anti-terrorista em França

RTP 02 Mai, 2017, 16:59 / atualizado em 02 Mai, 2017, 17:04 | Mundo

Uma fonte próxima da investigação referiu à Agência France Presse , AFP, que as detenções estão ligadas a possíveis ataques terroristas em preparação.



As detenções tiveram lugar próximo de Rouen (nordeste de França), em Roanne (centro do país) e em Villeneuve d'Asq (no norte).



Foram apreendidas duas armas e duas espingardas metralhadoras durantes as buscas em Rouen.



As detenções estão ligadas a uma investigação preliminar aberta pela Procuradoria de Paris dia 8 de março e conduzida pela polícia Judiciária francesa.