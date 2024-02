Cinco detidos junto ao parlamento da Argentina após aprovação inicial de reformas

A Polícia Municipal da capital, Buenos Aires, disse que deteve quatro adultos e um menor na Praça do Congresso, por terem vandalizado uma sucursal do Banco Patagónia, avançou o jornal `Clarín`.

A polícia respondeu com o uso de gás lacrimogéneo, após manifestantes terem queimado contentores do lixo, um colchão e as cercas de madeira que rodeiam o Congresso argentino, além de tentarem atacar um deputado.

Assim que terminou a votação, várias pessoas tentaram agredir à porta do parlamento José Luis Espert, deputado do Libertad Avanza, o partido de Milei, e um dos principais rostos do debate.

Espert foi obrigado a atravessar a rua para se refugiar num outro edifício, acompanhado por guarda-costas que impediram o ataque.

Os protestos levaram ainda ao corte do trânsito numa das principais avenidas de ligação ao parlamento, com agentes da polícia municipal e federal a tentarem controlar a situação disparando gás lacrimogéneo e balas de borracha.

A ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, prometeu que os manifestantes que "queimaram bens públicos, atiraram pedras e atacaram agentes policiais" serão alvo de processos criminais.

"Vamos apresentar queixa-crime e pedir a identificação de todos aqueles que queimaram bens públicos atirando pedras, destruindo tudo por onde passavam e agredindo agentes policiais", indicou a ministra, nas redes sociais.

Bullrich acrescentou que "as organizações devem pagar pelos danos causados e pelas despesas da operação. Quem faz, paga".

A ministra encerrou a mensagem elogiano o profissionalismo das forças de segurança.

Na sexta-feira, a câmara baixa do parlamento da Argentina, a Câmara dos Deputados, aprovou na generalidade, com 144 votos a favor e 109 contra, a lei `omnibus`, mas os mais de 300 artigos ainda terão de ser debatidos artigo a artigo na terça-feira.