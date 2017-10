Cinco feridos em ataque com faca em Munique

RTP21 Out, 2017, 10:46 / atualizado em 21 Out, 2017, 10:51 | Mundo

De acordo com um porta-voz da polícia alemã, citado pela France Presse, o ataque teve lugar pelas 6h30, quando um homem esfaqueou vários transeuntes em cinco locais diferentes nos arredores da Praça Rosenheimer, a leste do centro de Munique.



O presumível autor está “atualmente em fuga”, alertou a polícia na rede social Twitter, aconselhando também o público a evitar sair para as ruas enquanto prosseguir a caça ao homem.



O suspeito, que aparenta ter cerca de 40 anos, fugiu a pedalar uma “bicicleta negra”. “Procuramos o autor com todas as forças da polícia disponíveis”, lê-se igualmente na conta das autoridades no Twitter.



Munique foi abalada em julho de 2016 por um tiroteio desencadeado por um adolescente germano-iraniano com alegados desequilíbrios psiquiátricos. Morreram então nove pessoas no interior de um centro comercial. O atirador acabaria por se suicidar.