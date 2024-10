Cinco feridos em Haifa por mísseis lançados do Líbano

As forças armadas de Israel estão agora a investigar porque é que o sistema antiaéreo não interceptou os mísseis esta noite, reconhecendo ter havido uma falha no sistema de defesa, numa altura em que o país está em alerta pelo passagem de um ano sobre o ataque de 7 de outubro de 2023 realizado pelo Hamas a partir de Gaza (sul).

"Foram feitas tentativas de interceção. O incidente está a ser investigado", afirmou um porta-voz militar.

Segundo o The Times of Israel, o Hospital Rambam confirmou os cinco feridos - quatro ligeiramente e outro com um prognóstico bom a moderado.

Os cinco feridos foram atingidos por estilhaços do impacto dos projécteis, disse o hospital, sublinhando que nenhum deles estava em perigo de vida. Uma sexta pessoa foi internada devido a um ataque de ansiedade.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram os danos causados no centro de uma rotunda em Haifa pelo impacto direto de um míssil.

O Hezbollah afirmou, em comunicado, ter atacado uma base militar israelita perto de Haifa, maior cidade do norte de Israel, pela terceira vez no domingo, após dois ataques com "drones" explosivos que tinham como alvo outra base na região.

O movimento pró-iraniano indicou ter "lançado uma salva de foguetes Fadi-1 sobre a base de Carmel, ao sul de Haifa" e dedicou especialmente este ataque ao seu líder Hassan Nasrallah, morto no final de setembro num ataque israelita.

Entretanto, a Estrela Vermelha de David, israelita, informou que uma pessoa ficou ferida em estado moderado a grave atina queda de um míssil na cidade de Tiberíades após vários disparos provenientes do Líbano.

Também foram detetados 15 projéteis em Kiryat Shmona, alguns dos quais foram intercetados pelas defesas antiaéreas, sem feridos registados até agora.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) estimaram, em publicação na rede social X, que no domingo mais de 120 projéteis disparados pelo Hezbollah a partir do Líbano alcançaram o território de Israel.

Um vídeo publicado pelas FDI mostra danos alegadamente causados pelo ataque em Haifa.

O ataque contra Haifa terá recorrido a um "enxame de drones", segundo a mesma fonte.