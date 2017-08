Cinco homens abatidos a sul de Barcelona

Os alegados terroristas mortos pela polícia catalã tinham explosivos ligados ao corpo e atropelaram várias pessoas no centro de Cambrils, localidade costeira no sudoeste da Catalunha, uma zona balnear a 117 quilómetros de Barcelona.



Segundo os Mossos d'Esquadra os atacantes atropelaram várias pessoas, tendo causado sete feridos, dois dos quais em estado grave, noticiou a televisão pública espanhola (RTVE).



As vítimas do atentado terrorista de quinta-feira em Barcelona, que provocou 13 mortos e uma centena de feridos, são de, pelo menos, 18 nacionalidades diferentes, indicaram os serviços de proteção civil espanhola.



Ainda na quinta-feira o Daesh reivindicou aquele que foi o oitavo ataque por atropelamento este ano.