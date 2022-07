Cinco membros de uma família assassinados no oeste das Honduras

O crime múltiplo, que vitimou os pais e três dos filhos, teve lugar numa quinta de pimenta na aldeia de Arenal.

Os pais e um dos filhos morreram no local do crime. Os outros dois filhos morreram num hospital em San Pedro Sula, no norte das Honduras, noticiou a imprensa, que não dá pormenores sobre as causas do crime, nem sobre o tipo de armas com que as cinco pessoas foram atacadas.

A violência relacionada com o crime nas Honduras, segundo fontes policiais e organizações de direitos humanos, tem causado diariamente 11 mortos.