Cinco migrantes mortos e 27 sobreviventes regatados ao largo das Canárias

Na operação, foram resgatados com vida 27 migrantes que estavam num barco à deriva, a precisar de cuidados de saúde imediatos.



O bote foi interceptado a cerca de 500 quilómetros da ilha de El Hierro.



Este ano, 8300 migrantes fizeram a travessia da costa da África Ocidental para o arquipélago das Canárias, mais do dobro do que no mesmo período em 2020.