Cinco mil civis resistem ainda em Bakhmut em plena ofensiva russa

Um ano depois a Ucrânia ainda resiste à invasão russa.



Hoje a intensificação da ofensiva no Donetsk está a dificultar cada vez mais o abastecimento de cerca de cinco mil civis que ainda resistem em Bakhmut.



Os enviados especiais da RTP António Mateus e João Oliveira estiveram hoje nesta cidade destruída.



Entraram pela única via onde as forças ucranianas ainda mantém algum controlo e onde o trânsito só é permitido com autorizações militares especiais.