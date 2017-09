Cinco ministros indianos apresentam demissão

Lusa 01 Set, 2017, 07:23 | Mundo

Os ministros que se demitiram foram Uma Bharti e Sanjeev Balyan, dos Recursos Hídricos, Rajiv Pratap Rudy, do Desenvolvimento, Radha Mohan Singh, da Agricultura, e Giriraj Singh para as Micro, Pequenas e Médias Empresas.

As cinco demissões tiveram lugar depois de o líder do Partido Bharatiya Janata (BJP, de direita, no poder), Amit Shah, se ter reunido com ministros, como os titulares das Finanças e Defesa, na manhã de quinta-feira na sua residência na capital, Nova Deli.

Fontes não identificadas, citadas pela agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, indicaram que pelo menos mais dois ministros, incluindo o do Comércio, Nirmala Sitharaman, poderão também estar em vias de apresentar os seus pedidos de renúncia, de modo a abrir caminho a novas caras no Governo indiano que, muito provavelmente, vai ser remodelado no sábado.

A ter lugar, esta será a última grande remodelação de Narendra Modi antes das eleições gerais de 2019, nas quais vai procurar ser reeleito para um segundo mandato.